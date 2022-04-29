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Умайра Тагиева: Сейчас в Сумгайыте показатели качества воздуха в допустимых пределах

Умайра Тагиева: Сейчас в Сумгайыте показатели качества воздуха в допустимых пределах Чтобы определить, насколько пожар в "Промышленном парке Азерсун" мог загрязнить атмосферу, были проведены мониторинги, измерены показатели качества воздуха.
Экология
29 апреля 2022 г. 10:31
Умайра Тагиева: Сейчас в Сумгайыте показатели качества воздуха в допустимых пределах

Чтобы определить, насколько пожар в "Промышленном парке Азерсун" мог загрязнить атмосферу, были проведены мониторинги, измерены показатели качества воздуха.

Как сообщила Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева, по информации, поступившей вечером 28 апреля с автоматических станций, действующих в Сумгайыте, среднесуточная концентрация оксида азота в воздухе превысила санитарную норму в 1,2 раза, диоксида азота - в 3,7 раза, углекислого газа - в 1,3 раза.

По словам У.Тагиевой, самый высокий показатель загрязнения атмосферы был зарегистрирован в ночные часы: "Затем наблюдалось снижение концентрации загрязняющих газовых смесей. В настоящее время показатели качества воздуха в Сумгайыте находятся в допустимых пределах".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Hazırda Sumqayıtda havanın keyfiyyət göstəriciləri yol verilən hədd daxilindədir"

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