Умайра Тагиева: Наблюдавшийся на территории страны ветер стих

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущими днями, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха повысится на 4-5 градусов, а в последующие дни приблизится к климатической норме января".

Об этом Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, сильный ветер на территории страны стих: "На данный момент скорость ветра не превышает 16-20 м/с.

Высота волн в открытом море колеблется в пределах 3.6-5 метров. До сегодняшнего вечера ветер полностью прекратится".