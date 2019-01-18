Умайра Тагиева: Наблюдавшийся на территории страны ветер стих

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущими днями, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха повысится на 4-5 градусов, а в последующие дни приблизится к климатической норме января".
Об этом Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, сильный ветер на территории страны стих: "На данный момент скорость ветра не превышает 16-20 м/с.
Высота волн в открытом море колеблется в пределах 3.6-5 метров. До сегодняшнего вечера ветер полностью прекратится".
Samirə AbdullayevaАвтор новости