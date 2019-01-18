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    Умайра Тагиева: Наблюдавшийся на территории страны ветер стих

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущими днями, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха повысится на 4-5 градусов, а в последующие дни приблизится к климатической норме января". 

    Об этом Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

    По ее словам, сильный ветер на территории страны стих: "На данный момент скорость ветра не превышает 16-20 м/с. 

    Высота волн в открытом море колеблется в пределах 3.6-5 метров. До сегодняшнего вечера ветер полностью прекратится". 

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