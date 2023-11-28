Умайра Тагиева: На освобожденных территориях будут зоны углеродной нейтральности

Проводятся работы по созданию на освобожденных территориях зоны углеродной нейтральности.

Проводятся работы по созданию на освобожденных территориях зоны углеродной нейтральности.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на организованном в Баку круглом столе на тему глобальных климатических изменений.

Она отметила, что одной из основных целей на предстоящий период является создание зоны углеродной нейтральности на освобожденных от оккупации территориях.

"Начаты соответствующие работы в этом направлении. Вопросы, связанные с изменением климата отражены в стратегических документах, государственных программах. Принимая во внимание все это, мы сможем достичь поставленных перед страной целей" – сказала Тагиева