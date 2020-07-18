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Report Georgia

Улицы Баку вновь дезинфицируются

Улицы Баку вновь дезинфицируются Дезинфекционные работы проводятся в десяти городах и шести районах Азербайджана, включая столицу
Экология
18 июля 2020 г. 10:49
Улицы Баку вновь дезинфицируются

В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны, в период особого карантинного режима, действующего в городе Баку, исполнительная власть города Баку продолжает проводить во всех районах столицы особо усиленные комплексные меры в целях дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана в связи с введением особого карантинного режима в десяти городах и шести районах страны, включая город Баку, с утра 18 июля структурами исполнительной власти столицы на основных улицах и проспектах с привлечением 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 2 тысячи сотрудников проводят дополнительно усиленные дезинфекционные работы специальными химическими веществами.

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Версия на азербайджанском языке Bakı küçələri yenidən dezinfeksiya edilir

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