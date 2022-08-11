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Ученый: Извержение грязевого вулкана в Локбатане было относительно сильным

Ученый: Извержение грязевого вулкана в Локбатане было относительно сильным "Грязевой вулкан в Локбатане, извергшийся сегодня в 09:36, расположен в 15 км к юго-западу от Баку на берегу Каспийского моря, рядом с одноименным нефтегазодобывающим месторождением. Последний раз извержение вулкана было зафиксировано в 2017 году. Это акт
Экология
11 августа 2022 г. 14:21
Ученый: Извержение грязевого вулкана в Локбатане было относительно сильным

"Грязевой вулкан в Локбатане, извергшийся сегодня в 09:36, расположен в 15 км к юго-западу от Баку на берегу Каспийского моря, рядом с одноименным нефтегазодобывающим месторождением. Последний раз извержение вулкана было зафиксировано в 2017 году. Это активный грязевой вулкан".

Об этом Report сообщил ведущий научный сотрудник отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА Орхан Аббасов.

По его словам, это относительно сильное извержение по сравнению с извержениями других грязевых вулканов в Азербайджане: "Сила извержения также измеряется объемом грязи, извергшейся на поверхность земли, и образовавшимися трещинами. При этом извержении произошло небольшое воспламенение. При чем разброс продуктов извержения охватил территорию около двух гектаров".

O.Аббасов отметил, что толщина излившегося покрова составляет 80-90 см: "Поэтому мы можем расценивать это как относительно сильное извержение".

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Версия на азербайджанском языке Alim: "Lökbatanda palçıq vulkanı alovlanma ilə püskürüb"

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