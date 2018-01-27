Ученые выяснили, как пластиковый мусор убивает кораллы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Кораллы в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за пластикового загрязнения болеют в 20 раз чаще.

Как сообщает Report, к такому мнению пришли ученые-биологи, об этом пишет журнал Science.

Ученые исследовали около 150 коралловых рифов, где засело порядка 1,1 миллиарда фрагментов пластика. Специалисты выяснили, что риск болезней при отсутствии взаимодействия с отходами составляет 4,4%, а при взаимодействии он повышается до 89%

Причина в вибрионах - бактериях, живущих на пластике. Они могут активно влиять на обесцвечивание кораллов.