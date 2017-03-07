Ученые установили, как городские условия проживания сказываются на здоровье птиц

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Шведские орнитологи провели исследование, цель которого — выяснить, как влияет «помойная пища» и прочие особенности городской жизни на здоровье птиц.

Как передает Report, объектами изучения стали в первую очередь небольшие пернатые — синицы, лазоревки и воробьи.

Проект был начат учеными Лундского университета в соседнем Мальмё, теперь же его планируются повторить в Хельсингборге и Гётеборге. Конечная цель — определить оптимальный рацион птиц в городе.

«Мы обнаружили, что в Мальмё не только у синиц и лазоревок, но и у воробьев кислотность желудка отлична от той, которой обладают их сородичи, живущие в лесу», — рассказал журналистам доцент биологии Лундского университета Каролин Исакссон. Она и ее коллеги изучали воздействие на птиц пищи, которую они получают от людей либо находят сами, а также других факторов, таких, как загрязнение воздуха и акустическая обстановка.

Орнитологи констатируют, что здоровье городских пернатых серьезно страдает прежде всего из-за их «меню». «Хлеб, печенье, жареная картошка и тому подобные продукты не являются для них качественной пищей. Мы собираемся также проверить арахис и подсолнечные семечки, которые по своему составу еще более далеки от природного рациона», — отмечает Исакссон.

Птицы из-за неправильного питания не набирают лишнего веса. Но у них сильно страдает репродуктивность, яйценоскость, повышается смертность птенцов по сравнению с их лесными сородичами, меньше и продолжительность жизни.