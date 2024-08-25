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Ученые установили, что таяние ледников увеличивает риск мегацунами

Ученые установили, что таяние ледников увеличивает риск мегацунами Немецкие ученые из Потсдамского университета провели исследования, по итогам которых установили причину гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии около года назад, когда волна высотой 200 метров вошла в необитаемый фьорд Диксон,
Экология
25 августа 2024 г. 00:49
Ученые установили, что таяние ледников увеличивает риск мегацунами

Немецкие ученые из Потсдамского университета провели исследования, по итогам которых установили причину гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии около года назад, когда волна высотой 200 метров вошла в необитаемый фьорд Диксон, уничтожив заброшенные постройки.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Sesmic Records (TSR).

Команда проанализировала сейсмические данные со станций мониторинга землетрясений, расположенных в радиусе 5 тыс. километров от места происшествия. Специалисты обнаружили сигналы, сохранявшиеся в течение длительного времени после подводного оползня, который поднял колоссальную волну.

С помощью спутниковых снимков и компьютерного моделирования исследователи подтвердили наличие стоячей волны высотой около одного метра, которая сохранялась более недели.

Ученые считают, что этот феномен был обусловлен продолжающимся таяние ледников и вечной мерзлоты Гренландии. Процесс увеличивает вероятность новых оползней и последующих мегацунами.

За последние годы у гренландских берегов уже несколько раз наблюдались менее масштабные явления. Например, в 2017 году камнепад на западе острова вызвал цунами, которое затопило деревню Нуугааисиак. Бедствие разрушило 11 домов и унесло жизни четырех человек.

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