Ученые: Сила ураганов выросла из-за климата за последние шесть лет

Американские ученые из Института климатических исследований Climate Central выяснили, что изменение климата увеличило силу ураганных ветров за последние шесть лет. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Climate (ERC).

Американские ученые из Института климатических исследований Climate Central выяснили, что изменение климата увеличило силу ураганных ветров за последние шесть лет.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Climate (ERC).

Специалисты проанализировали штормы в Атлантическом океане, случившихся с 2019 по 2024 год. Измерения показали, что за указанный период средняя скорость ветра во время бедствий повысилась на 29 км/ч (8 м/с).

С 2019 года восемь штормов - "Умберто" 2019 года, "Зета" 2020 года, "Сэм и Ларри" 2021 года, "Эрл" 2022 года, "Франклин" 2023 года и "Айзек" и "Рафаэль" 2024 года - увеличили скорость ветра как минимум на 40 км/ч. "Умберто" и "Зета" прибавили максимальные 50 км/ч.

Для 40 ураганов более теплая морская вода позволила перейти в следующую категорию мощности. В трех бурях, включая тропический шторм "Рафаэль" в ноябре этого года, климатический фактор усилил скорость ветра сразу на две категории.

По данным исследователей, в 85% штормов, изученных за последние шесть лет, авторы увидели следы изменения климата в силе этого природного явления.

"В 2024 году у нас было два шторма пятой (высшей) категории. Наш анализ показывает, что без антропогенного изменения климата у нас не было бы ни одного шторма пятой категории", - уточнили авторы отчета.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата привело к тому, что ураганы стали сильнее и медленнее двигаться, что привело к выпадению еще большего количества осадков.