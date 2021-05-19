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Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений предупредили о неизбежности катастрофы на Земле.
Экология
19 мая 2021 г. 20:52
Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений предупредили о неизбежности катастрофы на Земле.

Как сообщает Report, пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Специалисты изучили более 400 климатических сценариев, из которых только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. По расчетам экспертов, такое потепление приведет к экологическому коллапсу.

Только 20 из этих сценариев предлагают реалистичные варианты смягчения последствий глобального потепления. Среди способов предотвратить катастрофу ученые, в частности, называют снижение доли углерода в атмосфере Земли и масштабную посадку деревьев. Однако исследователи предупредили, что эти меры будет сложно претворить в жизнь, поэтому риск повышения температуры очень велик.

По мнению специалистов, последствия глобального потепления можно смягчить если страны будут выполнять условия Парижского соглашения по климату. Им необходимо снизить потребления электричества, а также "декарбонизировать" энергетическую отрасли. Землепользование должно быть организовано таким образом, чтобы оно поглощало излишки углерода из атмосферы. Для этого необходимо повторное заболачивание торфяников и увеличение лесных массивов, говорится в статье.

Ученые признают, что сократить выбросы в атмосферу будет трудно не только в техническом отношении, но и в политическом. Это потребует беспрецедентного изменения образа жизни людей, а также международного сотрудничества.

"Я понимаю любого, кто думает, что мы можем не достичь целевого показателя 1,5 °C", - отметил один из авторов доклада.

При этом он убежден, что сдерживание глобального потепления стоит приложенных усилий, поскольку позволит человечеству обеспечить себе безопасное будущее на Земле.

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