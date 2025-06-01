Ученые предрекли катастрофическую потерю ледникового покрова планеты

Ученые предрекли катастрофическую потерю ледникового покрова планеты

Международная группа ученых из Швейцарии, США, Бельгии и других стран пришла к выводу, что при сохранении нынешних темпов потепления к 2100 году исчезнет три четверти ледниковой массы Земли, что приведет к подъему моря на 23 см и другим необратимым последствиям.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science.

Особую тревогу вызывает ситуация на Аляске — здесь может исчезнуть 69% ледников, хотя регион обладает третьим по величине ледниковым запасом в мире (16246 гигатонн). Даже при оптимальном сценарии Аляска лишится 41% своего льда, а глобальные потери составят 47%.

В отличие от предыдущих работ, ограниченных 2100 годом, новое моделирование рассматривает период до полного "равновесия" ледников — в случае Аляски это 330 лет. В исследовании участвовали 21 ученый из 10 стран, использовавшие восемь различных климатических моделей для анализа 200 тыс. ледников.

Ученые отмечают, что даже при остановке потепления ледники продолжат таять сотни лет из-за климатической «инерции». Это делает текущее десятилетие критическим для принятия мер по сохранению криосферы Земли.