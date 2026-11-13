Разлив нефти из-за войны в Иране угрожает морской фауне Персидского залива

Крупный разлив нефти из поврежденных танкеров у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вблизи эмиратов Рас-эль-Хайма и Шарджа, поставил под угрозу уникальные морские экосистемы региона.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Arab News.

Снимки европейского спутника Copernicus Sentinel-2, а также фото- и видеоматериалы агентств Reuters и Associated Press демонстрируют последствия аварии и работы по очистке пляжей ОАЭ.

Биологи Оксфордского университета, Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии, а также Арабского центра климатических и экологических наук Mubadala при Нью-Йоркском университете в Абу-Даби выразили серьезную обеспокоенность ситуацией.

По словам специалистов, Персидский залив представляет собой мелководный, практически замкнутый водоем с ограниченным водообменом через Ормузский пролив.

Ситуацию усугубляют экстремальные природные условия. В летние месяцы температура воды превышает 35 градусов, соленость остается высокой, а содержание кислорода - низким. Эти факторы затрудняют способность местных организмов противостоять дополнительной нагрузке, вызванной антропогенным загрязнением.

В регионе расположено множество уникальных экосистем, включая коралловые рифы, заросли морских трав, мангровые леса, солончаки и илистые побережья.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), в результате разлива нефти под угрозой исчезновения оказались не менее 35 видов рыб, скатов и акул, еще 15 видов приблизились к этому статусу.

Нефть также наносит серьезный ущерб мангровым лесам. Она покрывает воздушные корни деревьев, нарушая их жизнедеятельность, причем последствия такого воздействия могут сохраняться десятилетиями. Загрязнение причиняет значительный вред коралловым рифам, а также местам размножения морских птиц и черепах.

По мнению специалистов, даже в случае прекращения военных действий региону потребуется длительная, сложная и дорогостоящая операция по ликвидации загрязнения. Очистку существенно затрудняет то, что под воздействием течений и ветра нефть смешивается с донными отложениями.

Экологи призывают принять срочные меры для защиты охраняемых природных территорий и предотвращения дальнейшего распространения нефти вдоль побережья.