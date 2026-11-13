Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2026)

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 08:53
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    95,72

    - 0,10

    34,87

    WTI (долл/барр)

    88,38

    - 0,36

    30,96

    Золото (долл/унция)

    3 914,70

    29,40

    - 426,40

    Индексы

    Dow-Jones

    52 297,09

    - 189,40

    4 233,80

    S&P 500

    7 592,40

    - 26,98

    746,90

    Nasdaq

    25 366,09

    - 100,10

    2 124,10

    Nikkei

    60 819,36

    - 429,23

    10 479,88

    Dax

    26 771,88

    109,11

    2 281,47

    FTSE 100

    10 863,09

    27,62

    931,71

    CAC 40 INDEX

    8 361,36

    28,49

    211,86

    Shanghai Composite

    3 655,83

    - 24,81

    - 313,01

    Bist 100

    11 811,19

    144,77

    549,67

    RTS

    951,35

    0,60

    - 162,78

    Валюта

    USD/EUR

    1,1059

    0,0000

    - 0,0686

    USD/GBP

    1,3230

    0,0000

    - 0,0243

    JPY/USD

    159,9100

    0,0700

    3,4600

    RUB/USD

    82,8782

    0,3600

    4,1282

    TRY/USD

    50,3669

    0,0600

    7,4107

    CNY/USD

    6,6700

    0,0000

    - 0,3190
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