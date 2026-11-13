Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2026)
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 08:53
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
95,72
|
- 0,10
|
34,87
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
88,38
|
- 0,36
|
30,96
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 914,70
|
29,40
|
- 426,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 297,09
|
- 189,40
|
4 233,80
|
S&P 500
|
7 592,40
|
- 26,98
|
746,90
|
Nasdaq
|
25 366,09
|
- 100,10
|
2 124,10
|
Nikkei
|
60 819,36
|
- 429,23
|
10 479,88
|
Dax
|
26 771,88
|
109,11
|
2 281,47
|
FTSE 100
|
10 863,09
|
27,62
|
931,71
|
CAC 40 INDEX
|
8 361,36
|
28,49
|
211,86
|
Shanghai Composite
|
3 655,83
|
- 24,81
|
- 313,01
|
Bist 100
|
11 811,19
|
144,77
|
549,67
|
RTS
|
951,35
|
0,60
|
- 162,78
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1059
|
0,0000
|
- 0,0686
|
USD/GBP
|
1,3230
|
0,0000
|
- 0,0243
|
JPY/USD
|
159,9100
|
0,0700
|
3,4600
|
RUB/USD
|
82,8782
|
0,3600
|
4,1282
|
TRY/USD
|
50,3669
|
0,0600
|
7,4107
|
CNY/USD
|
6,6700
|
0,0000
|
- 0,3190
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.11.2026)
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