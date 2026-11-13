İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2026)

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 08:53
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    95,72

    - 0,10

    34,87

    Neft WTI (dollar/barel)

    88,38

    - 0,36

    30,96

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 914,70

    29,40

    - 426,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 297,09

    - 189,40

    4 233,80

    S&P 500

    7 592,40

    - 26,98

    746,90

    Nasdaq

    25 366,09

    - 100,10

    2 124,10

    Nikkei

    60 819,36

    - 429,23

    10 479,88

    Dax

    26 771,88

    109,11

    2 281,47

    FTSE 100

    10 863,09

    27,62

    931,71

    CAC 40 INDEX

    8 361,36

    28,49

    211,86

    Shanghai Composite

    3 655,83

    - 24,81

    - 313,01

    Bist 100

    11 811,19

    144,77

    549,67

    RTS

    951,35

    0,60

    - 162,78

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1059

    0,0000

    - 0,0686

    USD/GBP

    1,3230

    0,0000

    - 0,0243

    JPY/USD

    159,9100

    0,0700

    3,4600

    RUB/USD

    82,8782

    0,3600

    4,1282

    TRY/USD

    50,3669

    0,0600

    7,4107

    CNY/USD

    6,6700

    0,0000

    - 0,3190
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.11.2026)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2026)
    Maliyyə
    09:00
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Lixtenşteynlə üz-üzə gələcək
    Futbol
    08:56
    MİDA Hövsan, Binəqədi, Şirvan və Yevlaxda güzəştli mənzilləri satışa çıxarır
    İnfrastruktur
    08:53
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2026)
    Maliyyə
    08:50
    İranda müharibənin səbəb olduğu neft sızması Fars körfəzinin dəniz canlılarını təhlükə altına salır
    Digər ölkələr
    08:29
    Yaponiya strateji sənaye müəssisələrini müvəqqəti milliləşdirə bilər
    Digər ölkələr
    08:29
    İraq və Azərbaycan Türkiyə üzərindən qaz tədarükünü müzakirə ediblər
    Energetika
    08:19
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    İnfrastruktur
    08:06
    Bitcoinin qiyməti 70 min dollardan aşağı düşüb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti