Ученые оценили количество пластика в Атлантическом океане

Британские океанологи подсчитали, что от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора плавает в верхних слоях Атлантического океана

Британские океанологи из Национального океанографического центра (НОЦ) подсчитали, что от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора плавает в верхних слоях Атлантического океана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

По словам ученых, это в 10 раз больше результатов, которые демонстрировали предыдущие замеры. Заборы воды производились в различных регионах Атлантического океана на глубинах до 200 м. Экспертиза показала в пробах наличие трех наиболее распространенных видов пластика: полиэтилена, полипропилена и полистирола.

Помимо этого, ученые сумели определить приблизительное количество пластикового мусора во всем океане — порядка 200 млн т.

Авторы исследования утверждают, что в океан пластик попадает не только из-за сброса отходов, но и в результате стирки синтетической одежды. Причиной загрязнения также может стать краска. По мнению специалистов, в среднем океаны Земли содержат около 150 млн тонн пластика.