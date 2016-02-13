Ученые: 5,5 млн. человек ежегодно умирают от загрязнения воздуха

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Около 5,5 млн. человек во всем мире каждый год преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в докладе, представленном на собрании Американской ассоциации по продвижению науки.

Вдыхание токсичных микрочастиц, которые появляются в воздухе из-за выбросов электростанций, заводов, транспорта, а также в результате сжигания угля, серьезно повышает риск болезней сердца и рака легких.

Согласно исследованию, загрязнение воздуха вызывает больше смертей, чем такие факторы риска, как недостаточное питание, ожирение, употребление наркотиков.

Более половины смертей из-за качества воздуха приходится на Китай и Индию.