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    Ученые: 5,5 млн. человек ежегодно умирают от загрязнения воздуха

    Более половины смертей из-за качества воздуха приходится на Китай и Индию

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Около 5,5 млн. человек во всем мире каждый год преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  говорится в докладе, представленном на собрании Американской ассоциации по продвижению науки.

    Вдыхание токсичных микрочастиц, которые появляются в воздухе из-за выбросов электростанций, заводов, транспорта, а также в результате сжигания угля, серьезно повышает риск болезней сердца и рака легких.

    Согласно исследованию, загрязнение воздуха вызывает больше смертей, чем такие факторы риска, как недостаточное питание, ожирение, употребление наркотиков.

    Более половины смертей из-за качества воздуха приходится на Китай и Индию.

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