    • 23 апреля, 2026
    • 15:00
    Тюркские страны договорились усилить экологическое сотрудничество

    В Астане состоялась Вторая встреча министров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам окружающей среды и экологии.

    Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Во встрече приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и страны-наблюдатели организации.

    В ходе встречи отмечалось, что страны тюркского пространства сталкиваются с общими экологическими вызовами, включая изменение климата, сокращение водных ресурсов, деградацию земель, снижение уровня Каспийского моря и последствия высыхания Аральского моря. В этой связи подчеркнута необходимость координации действий и усиления практического взаимодействия.

    Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что особое значение приобретает концепция "Зеленое видение тюркского мира", направленная на устойчивое развитие, зеленую трансформацию и адаптацию к изменению климата.

    По его словам, Казахстан предлагает сосредоточить совместную работу на ряде приоритетных направлений, включая сохранение биологического разнообразия, развитие инициатив по озеленению и восстановлению экосистем, а также устойчивое управление отходами.

    В рамках встречи была отмечена ранее подписанная региональная декларация о сотрудничестве стран Центральной Азии в области охраны биоразнообразия "Гармония с природой во благо устойчивого развития региона". Казахстан пригласил Азербайджан и Турцию присоединиться к данной инициативе.

    Также сообщается, что Казахстан реализует масштабные программы по озеленению - с 2021 года в стране высажено более 1 млрд 648 млн деревьев, а к 2027 году планируется довести этот показатель до 2 млрд.

    Кроме того, республика подтверждает приверженность международным климатическим обязательствам в рамках Парижского соглашения, включая сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году с возможным увеличением до 17% к 2035 году.

    Отдельное внимание было уделено развитию циркулярной экономики. В частности, в конце 2025 года в Казахстане была утверждена концепция управления отходами на 2026–2030 годы, предусматривающая переход к модели, при которой отходы рассматриваются как ресурс.

    По итогам встречи подписана Декларация министров экологии стран ОТГ.

    Ерлан Нысанбаев Кубанычбек Омуралиев Организация тюркских государств (ОТГ)
    TDT ölkələri "Türk Dünyasına Yaşıl Baxış" konsepsiyasını dəstəkləyiblər
    Organization of Turkic States backs Turkic Green Vision

