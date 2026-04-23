Тюркские страны договорились усилить экологическое сотрудничество

В Астане состоялась Вторая встреча министров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам окружающей среды и экологии.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

Во встрече приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и страны-наблюдатели организации.

В ходе встречи отмечалось, что страны тюркского пространства сталкиваются с общими экологическими вызовами, включая изменение климата, сокращение водных ресурсов, деградацию земель, снижение уровня Каспийского моря и последствия высыхания Аральского моря. В этой связи подчеркнута необходимость координации действий и усиления практического взаимодействия.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что особое значение приобретает концепция "Зеленое видение тюркского мира", направленная на устойчивое развитие, зеленую трансформацию и адаптацию к изменению климата.

По его словам, Казахстан предлагает сосредоточить совместную работу на ряде приоритетных направлений, включая сохранение биологического разнообразия, развитие инициатив по озеленению и восстановлению экосистем, а также устойчивое управление отходами.

В рамках встречи была отмечена ранее подписанная региональная декларация о сотрудничестве стран Центральной Азии в области охраны биоразнообразия "Гармония с природой во благо устойчивого развития региона". Казахстан пригласил Азербайджан и Турцию присоединиться к данной инициативе.

Также сообщается, что Казахстан реализует масштабные программы по озеленению - с 2021 года в стране высажено более 1 млрд 648 млн деревьев, а к 2027 году планируется довести этот показатель до 2 млрд.

Кроме того, республика подтверждает приверженность международным климатическим обязательствам в рамках Парижского соглашения, включая сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году с возможным увеличением до 17% к 2035 году.

Отдельное внимание было уделено развитию циркулярной экономики. В частности, в конце 2025 года в Казахстане была утверждена концепция управления отходами на 2026–2030 годы, предусматривающая переход к модели, при которой отходы рассматриваются как ресурс.

По итогам встречи подписана Декларация министров экологии стран ОТГ.