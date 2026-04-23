TDT ölkələri "Türk Dünyasına Yaşıl Baxış" konsepsiyasını dəstəkləyiblər
- 23 aprel, 2026
- 15:16
Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin ətraf mühit və ekologiya üzrə nazirlərinin İkinci görüşü keçirilib.
Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu Qazaxıstanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Görüşdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistanın nümayəndələri, TDT-nin baş katibi Kubanıçbek Ömuralıyev və təşkilatın müşahidəçi ölkələri iştirak ediblər.
Görüş zamanı qeyd olunub ki, türk ölkələri iqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının azalması, torpaqların deqradasiyası, Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsi və Aral dənizinin qurumasının fəsadları daxil olmaqla ümumi ekoloji çağırışlarla üzləşirlər. Bununla əlaqədar olaraq hərəkətlərin əlaqələndirilməsinin və praktiki qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.
Qazaxıstanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yerlan Nısanbayev bildirib ki, dayanıqlı inkişafa, yaşıl transformasiyaya və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmağa yönəlmiş "Türk Dünyasına Yaşıl Baxış" konsepsiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan bioloji müxtəlifliyin qorunması, yaşıllaşdırma və ekosistemlərin bərpası üzrə təşəbbüslərin inkişafı, həmçinin tullantıların dayanıqlı idarə edilməsi daxil olmaqla bir sıra prioritet istiqamətlər üzrə birgə işə diqqət yetirməyi təklif edir.
Görüş çərçivəsində Mərkəzi Asiya ölkələrinin biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində əməkdaşlığına dair əvvəllər imzalanmış "Regionun dayanıqlı inkişafı naminə təbiətlə harmoniya" adlı regional bəyannamə qeyd edilib. Qazaxıstan Azərbaycan və Türkiyəni bu təşəbbüsə qoşulmağa dəvət edib.
Həmçinin bildirilir ki, Qazaxıstan yaşıllaşdırma üzrə genişmiqyaslı proqramlar həyata keçirir - 2021-ci ildən bəri ölkədə 1 milyard 648 milyondan çox ağac əkilib, 2027-ci ilə qədər isə bu göstəricinin 2 milyarda çatdırılması planlaşdırılır.
Bundan əlavə, respublika 2030-cu ilə qədər istixana qazı tullantılarının 15% azaldılması, 2035-ci ilə qədər isə bu rəqəmin mümkün 17%-ə qədər artırılması daxil olmaqla, Paris Sazişi çərçivəsində beynəlxalq iqlim öhdəliklərinə sadiqliyini təsdiqləyir.
Dairəvi iqtisadiyyatın inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Xüsusən də, 2025-ci ilin sonunda Qazaxıstanda tullantılara resurs kimi baxılan modelə keçidi nəzərdə tutan 2026–2030-cu illər üçün tullantıların idarə edilməsi konsepsiyası təsdiq edilib.
Görüşün yekunlarına əsasən TDT ölkələrinin ekologiya nazirlərinin Bəyannaməsi imzalanıb.