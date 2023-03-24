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Турецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран

Турецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран Наши братские отношения с Азербайджаном и впредь будут развиваться.
Экология
24 марта 2023 г. 23:29
Турецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран

Наши братские отношения с Азербайджаном и впредь будут развиваться.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, который встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Нью-Йорке, США.

"Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме. Наши отношения, основанные на нашем братстве, на общем языке, культуре и истории, будут и впредь развиваться на таком уровне, который будет примером для многих стран во всех сферах", - отметил Вахит Киришчи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli nazir: “Azərbaycanla qardaşlığa əsaslanan əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək”

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