Турецкий министр: Наши братские отношения с Азербайджаном будут примером для многих стран

Наши братские отношения с Азербайджаном и впредь будут развиваться.
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, который встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Нью-Йорке, США.
"Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме. Наши отношения, основанные на нашем братстве, на общем языке, культуре и истории, будут и впредь развиваться на таком уровне, который будет примером для многих стран во всех сферах", - отметил Вахит Киришчи.
Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Muhtar Babayev ve heyetiyle, Türkevi’nde bir araya geldik.
Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı ilişkilerimiz, her alanda birçok ülkeye örnek olacak düzeyde gelişmeye devam edecek.