В Азербайджане температура воздуха прогреется до 30 градусов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 октября утром местами на полуострове возможны небольшие осадки.

Южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18°С, днем - 24-29°С, в Баку ночью будет 16-18°С, днем - 27-29°С.

Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 65-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидается в основном безоблачная погода. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, а в восточных районах - будет моросить. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°С, днем - 25-30°С, в горах ночью - 6-11°С, днем - 18-23°С.