    Температура воздуха в следующие два дня понизится на 8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 25 сентября, 2025
    • 15:18
    Температура воздуха в следующие два дня понизится на 8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В течение следующих двух дней в Азербайджане ожидается резкое понижение температуры воздуха.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

    С второй половины дня 26 сентября до вечера 28 сентября в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливневые дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

    По территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

    Növbəti iki gündə havanın temperaturu 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

