Температура воздуха в следующие два дня понизится на 8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 25 сентября, 2025
- 15:18
В течение следующих двух дней в Азербайджане ожидается резкое понижение температуры воздуха.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.
С второй половины дня 26 сентября до вечера 28 сентября в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливневые дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.
По территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Последние новости
15:53
Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центрИнфраструктура
15:49
ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAFЭнергетика
15:47
G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октябряДругие страны
15:46
Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев терроруПроисшествия
15:43
Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском мореЭнергетика
15:35
Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажуФутбол
15:33
В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформациейДругие
15:28
Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли МеджлисаМилли Меджлис
15:19