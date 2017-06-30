Температура воздуха в Азербайджане возрастет до 40 градусов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Скорость умеренного северо-западного ветра местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 759 мм. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 20-21, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемый 1 июля на Абшеронском полуострове временами усиливающийся западный ветер будет благоприятен для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако, ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные осадки. Скорость западного ветра будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 25-30 градусов тепла.