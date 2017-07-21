Температура воздуха в Азербайджане повысится до 42 градусов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 22-25, днем 33-38 градусов тепла, в некоторых местах – 40 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 750 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 26-27 градусов, в Загульбе, Бузовне,Мардакяне, Шувялане – 27-28, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана пройдет без осадков. В отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 27-32 градуса тепла.