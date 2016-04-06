Температура воздуха в Азербайджане повысится до 22 градусов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать южный ветер.

Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.