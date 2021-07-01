Температура воздуха повысится до 39 градусов

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится ниже нормы с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

2 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, сильный дождь, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39, в горах ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-3 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.