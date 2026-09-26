Температура в Баку завтра прогреется до 29°, в регионах Азербайджана - до 33°
Экология
- 26 сентября, 2026
- 12:52
Завра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром северо-западный ветер сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 26-29° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 50-60%.
В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 14-19°, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 18-23°.
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