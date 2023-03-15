Строительные отходы в Агдаме пойдут на переработку

Строительные отходы, образовавшиеся в период оккупации в Агдаме, будут переработаны и использованы в строительных работах.

Строительные отходы, образовавшиеся в период оккупации в Агдаме, будут переработаны и использованы в строительных работах.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на презентации доклада, подготовленного программой ООН по окружающей среде (UNEP) об управлении строительными и свалочными отходами в Агдамском районе.

При организации Министерства экологии и природных ресурсов в прошлом году был осуществлен оценочный визит экспертов UNEP на освобожденные территории Азербайджана с целью оказания международной поддержки в устранении экологического вреда на этих территориях.

Для управления отходами от строительства и сноса зданий на этих территориях были проведены лабораторные анализы образцов строительных отходов, взятых в городе Шуша и Агдамском районе, и было установлено, что отходы пригодны для использования в строительстве после их переработки.