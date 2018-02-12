Столбики термометров опустятся на 3-5 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сделало предупреждение по поводу ожидаемых в стране нестабильных погодных условиях.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, которые ночью и утром в отдельных местах могут принять интенсивный характер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 2-4 градуса.

С дневных часов 13 февраля до вечера 14 февраля, начиная с западных районов, ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди. Местами прогнозируется мокрый снег и снег, который может принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.