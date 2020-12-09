Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C

Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса.

Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из отчета программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного сегодня.

Согласно отчету, ожидается, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, приведет к снижению выбросов углекислого газа в этом году на 7%. Как отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, ожидаемое сокращение выбросов в 2020 году приведет к сокращению глобального потепления только на 0,01°C к 2050 году.

"В целом мы движемся к тому, чтобы к концу этого столетия в мире стало теплее на 3,2°C даже при полной реализации условий, определяемых в соответствии с Парижским соглашением", - приводятся слова Андерсен в отчете.

Она также сообщила, что выбросы парниковых газов достигли максимума в 2019 году, а текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

В то же время в отчете подчеркивается, что "зеленое" восстановление после пандемии поможет на 25% сократить уровни выбросов парниковых газов, прогнозируемые к 2030 году, и приблизить мир к достижению цели в 2°C, поставленной в рамках Парижского соглашения по климату.