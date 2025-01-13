Специалисты взяли пробы для выяснения причин гибели тюленей и птиц на Каспии

Специалисты уполномоченных структур выясняют причины гибели тюленей и птиц, чьи туши были найдены на азербайджанском побережье Каспийского моря.

Специалисты уполномоченных структур выясняют причины гибели тюленей и птиц, чьи туши были найдены на азербайджанском побережье Каспийского моря.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Службы по охране биоразнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, сотрудники Службы охраны биоразнообразия, Службы государственной экологической безопасности и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли пробы с туш погибших животных.

"Общественность будет проинформирована о результатах анализов", - сказал он.