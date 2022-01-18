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Создается Загатальский природный резерват

Создается Загатальский природный резерват В настоящее время запущен проект по созданию Загатальского биорезервата на базе Загатальского государственного природного заповедника.
Экология
18 января 2022 г. 16:51
Создается Загатальский природный резерват

В настоящее время запущен проект по созданию Загатальского биорезервата на базе Загатальского государственного природного заповедника.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самадова.

По ее словам, после завершения проекта на базе заповедника будет создан резерват: "Это позволит организовать на территории экотуризм. Водопад Катех может быть включен в число туристических маршрутов. Для этого необходимо провести некоторые исследования. Важно мнение как местных, так и зарубежных экспертов".

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Версия на английском языке Zagatala bioreserve under development, Katex waterfall may become tourist destination
Версия на азербайджанском языке Zaqatala biorezervatı yaradılır, Katex şəlaləsi turizm marşrutu kimi qəbul edilə bilər

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