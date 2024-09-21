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Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев

Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев.
Экология
21 сентября 2024 г. 16:07
Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев

Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Акция была проведена в связи со 106-летием создания органов прокуратуры Азербайджана, в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

В мероприятии приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Военной прокуратуры города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов, а также министр экологии и президент COP29 Мухтар Бабаев.

В рамках акции было посажено более 1000 деревьев на общей площади 2 га.

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Версия на азербайджанском языке ФотоProkurorluq əməkdaşları ağacəkmə kampaniyası keçirib

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