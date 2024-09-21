Сотрудники органов прокуратуры Азербайджана провели акцию по посадке деревьев.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Акция была проведена в связи со 106-летием создания органов прокуратуры Азербайджана, в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
В мероприятии приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Военной прокуратуры города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов, а также министр экологии и президент COP29 Мухтар Бабаев.
В рамках акции было посажено более 1000 деревьев на общей площади 2 га.