Службы гидрометеорологии назвала регионы Азербайджана с высоким индексом риска пожаров

09:39

22-23 августа в ряде регионов Азербайджана ожидается жаркая погода. В подобных условиях в лесных массивах на территории Азербайджана увеличивается вероятность возникновения пожаров.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

В связи с этим он призвал граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на природе, особенно в лесных массивах и местах с густым травяным покровом.

Н.Махмудов также сообщил, что служба регулярно составляет индексы пожароопасных регионов на территории республики:

"В Гянджа-Казахском регионе в Гяндже, Товузе, Шамкире, Тертере определена высокая пожарная опасность, Агстафе, Нафталане, Агдаме - очень высокая, в Губа-Хачмазском регионе в Губе, Гусаре - высокая, Шабране - очень высокая, в Нагорно-Ширванской области в Исмаиллы, Гобустане - очень высокая, в Лянкяран-Астаринском регионе в Ярдымлы и Астаре - высокая".