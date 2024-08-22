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Службы гидрометеорологии назвала регионы Азербайджана с высоким индексом риска пожаров

Службы гидрометеорологии назвала регионы Азербайджана с высоким индексом риска пожаров 09:39
Экология
22 августа 2024 г. 10:41
Службы гидрометеорологии назвала регионы Азербайджана с высоким индексом риска пожаров

22-23 августа в ряде регионов Азербайджана ожидается жаркая погода. В подобных условиях в лесных массивах на территории Азербайджана увеличивается вероятность возникновения пожаров.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

В связи с этим он призвал граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на природе, особенно в лесных массивах и местах с густым травяным покровом.

Н.Махмудов также сообщил, что служба регулярно составляет индексы пожароопасных регионов на территории республики:

"В Гянджа-Казахском регионе в Гяндже, Товузе, Шамкире, Тертере определена высокая пожарная опасность, Агстафе, Нафталане, Агдаме - очень высокая, в Губа-Хачмазском регионе в Губе, Гусаре - высокая, Шабране - очень высокая, в Нагорно-Ширванской области в Исмаиллы, Гобустане - очень высокая, в Лянкяран-Астаринском регионе в Ярдымлы и Астаре - высокая".

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