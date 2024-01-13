О нас

Скорость ветра в Баку усилится до 32 м/с, дороги покроются льдом

Скорость ветра в Баку усилится до 32 м/с, дороги покроются льдом В Баку и на Апшеронском полуострове до вечера 14 января ожидаются дожди с мокрым снегом, местами возможен снег.
Экология
13 января 2024 г. 14:24
Скорость ветра в Баку усилится до 32 м/с, дороги покроются льдом

В Баку и на Апшеронском полуострове до вечера 14 января ожидаются дожди с мокрым снегом, местами возможен снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы.

Ночью 14 января и утром на отдельных территориях осадки будут интенсивными.

Ожидается, что северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, на отдельных частях полуострова - до 30-32 м/с.

Сегодня со второй половины дня температура опустится на 5-8°, вечером ожидается около 0°. 14-15 января ночью будет 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

Видимость на дорогах может быть ограничена из-за ожидаемой метели.

В Баку и на Апшеронском полуострове ночью и утром 14-15 января на некоторых дорогах возможен гололед.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda küləyin sürəti 32 m/s-dək güclənəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,2 метра
Высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,2 метра
13 января 2024 г. 13:49
Завтра в Баку и регионах выпадет снег
Завтра в Баку и регионах выпадет снег
13 января 2024 г. 13:43
В горных и предгорных районах выпал снег, в Баку усилился ветер
В горных и предгорных районах выпал снег, в Баку усилился ветер
13 января 2024 г. 09:48
NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений
NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений
13 января 2024 г. 05:46
Синоптики рассказали, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане
Синоптики рассказали, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане
12 января 2024 г. 15:32
В субботу в Баку ожидается снег и нулевая температура
В субботу в Баку ожидается снег и нулевая температура
12 января 2024 г. 13:36
В Абшеронском национальном парке стартовал проект Зимний тур фотографов
ФотоВ Абшеронском национальном парке стартовал проект "Зимний тур фотографов"
11 января 2024 г. 18:10
В Азербайджане ожидается снег, температура понизится на 5-8 градусов
В Азербайджане ожидается снег, температура понизится на 5-8 градусов
11 января 2024 г. 16:50
В Азербайджане завтра пойдет снег
В Азербайджане завтра пойдет снег
11 января 2024 г. 13:00
В водах Арктики обнаружена циркуляция токсичных химикатов
В водах Арктики обнаружена циркуляция токсичных химикатов
11 января 2024 г. 04:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi