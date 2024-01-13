Скорость ветра в Баку усилится до 32 м/с, дороги покроются льдом

В Баку и на Апшеронском полуострове до вечера 14 января ожидаются дожди с мокрым снегом, местами возможен снег.

В Баку и на Апшеронском полуострове до вечера 14 января ожидаются дожди с мокрым снегом, местами возможен снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы.

Ночью 14 января и утром на отдельных территориях осадки будут интенсивными.

Ожидается, что северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, на отдельных частях полуострова - до 30-32 м/с.

Сегодня со второй половины дня температура опустится на 5-8°, вечером ожидается около 0°. 14-15 января ночью будет 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

Видимость на дорогах может быть ограничена из-за ожидаемой метели.

В Баку и на Апшеронском полуострове ночью и утром 14-15 января на некоторых дорогах возможен гололед.