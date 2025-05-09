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Синоптики в Азербайджане объявили желтый уровень опасности на ближайшие два дня

Синоптики в Азербайджане объявили желтый уровень опасности на ближайшие два дня Синоптики в Азербайджане объявили желтый уровень опасности на ближайшие два дня
Экология
9 мая 2025 г. 13:54
Синоптики в Азербайджане объявили желтый уровень опасности на ближайшие два дня

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана выпустила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 10-11 мая ветреной погодой в ряде регионов страны.

Как сообщили Report в ведомстве, западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с ожидается в 45 районах и городах республики - Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Газахе, Геранбое, Мингечевире, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Гаджигабуле, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Хызы, Хачмазе, Ширване, Шабране, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Сиязане, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, Гобустане, Ширване, Билясуваре, Товузе, Самухе, Саатлы, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме.

Скорость ветра соответствует желтому уровню погодной опасности, в этой связи синоптики призывают граждан соблюдать необходимые правила безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

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