Синоптики о ветреной погоде в Азербайджане

15:58

Дождливая и ветреная погода, наблюдаемая в Азербайджане в последнюю неделю, продлится до 10 февраля.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Дашкесане, Гедабее, Товузе, Шеки (Кишчай), Огузе, Габале, Загатале (Алибей) идет снег, а в Тертере, Гяндже, Шамкире, Шамахы и Астаре - дождь.

В Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова также наблюдается небольшой снег.

Наблюдается северо-западный ветер, согласно оранжевому предупреждению, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами достигает 27 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигает 4,8 м.

В Загатале, Шеки, Шамахы, Лерике, Дашкесане, Гейгеле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Гяндже наблюдается туман, видимость ограничена до 1000 м.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 2, в районах Арана и Нахчыванской АР - до 5 градусов тепла, в горных районах до 5, а в высокогорных районах - до 11 градусов мороза.