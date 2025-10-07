Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадков
Экология
- 07 октября, 2025
- 12:27
В Баку и на Абшеронском полуострове 8 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В столице и Абшероне будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-19, днем 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.
12:27
