    • 07 октября, 2025
    • 12:27
    • 07 октября, 2025
• 12:27
Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадков

    В Баку и на Абшеронском полуострове 8 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В столице и Абшероне будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-19, днем 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 55-65%.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

