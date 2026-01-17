Синоптики предупреждают: В ближайшие два дня в Азербайджане ожидается сильный ветер

18-19 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с ожидаемой ветреной погодой Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения.

В Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Дашкесане порывы северо-западного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Хызы, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Нефтчале, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Гедабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.