    Синоптики предупреждают о резком похолодании в Азербайджане

    Экология
    19 апреля, 2026
    15:34
    Синоптики предупреждают о резком похолодании в Азербайджане

    В ближайшие дни температура воздуха в Азербайджане упадет на 5-8 градусов.

    Как сообщает Report, об этом предупредили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 21 апреля местами пройдут дожди, в утренние часы возможны ливни.

    В регионах Азербайджана 20-21 апреля местами пройдут осадки, кое-где интенсивного характера, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах выпадет снег.

    В реках не исключается подъем уровня воды, на некоторых горных реках возможны сели.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Ölkə ərazisində havanın temperaturu 5-8 dərəcə enəcək

