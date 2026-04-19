Синоптики предупреждают о резком похолодании в Азербайджане
Экология
- 19 апреля, 2026
- 15:34
В ближайшие дни температура воздуха в Азербайджане упадет на 5-8 градусов.
Как сообщает Report, об этом предупредили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 21 апреля местами пройдут дожди, в утренние часы возможны ливни.
В регионах Азербайджана 20-21 апреля местами пройдут осадки, кое-где интенсивного характера, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах выпадет снег.
В реках не исключается подъем уровня воды, на некоторых горных реках возможны сели.
