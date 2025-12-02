Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах вечером со 2 декабря до второй половины дня 3 декабря ожидается сильный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нафталане, Геранбое, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Гобустане будет преобладать кратковременный западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.