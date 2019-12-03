Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) сделало предупреждение в связи с ожидаемыми в Азербайджане погодными условиями.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с 4 декабря по вечерние часы 5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится сильным северо-западным, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

В районах республики с вечера 4 декабря по 6 декабря ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах - снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится.

5 декабря похолодает на 3-5 градусов.