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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) сделало предупреждение в связи с ожидаемыми в Азербайджане погодными условиями.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с 4 декабря по вечерние часы 5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится сильным северо-западным, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.  

В районах республики с вечера 4 декабря по 6 декабря ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах - снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится. 

5 декабря похолодает на 3-5 градусов. 

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