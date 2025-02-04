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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане в ближайшие дни

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане в ближайшие дни 13:01
Экология
4 февраля 2025 г. 13:17
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане в ближайшие дни

Ночью и утром 6-8 февраля в некоторых горных районах Азербайджана возможен гололед.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 5 и до 8 февраля в восточных районах страны ожидается изменение погоды.

В частности, временами ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах возможен снегопад.

В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакене-Шеки, Губа-Гусаре, Центральном Аране, Лянкяран-Астаре ожидается усиление осадков.

Температура воздуха снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

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Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu enəcək, yağış, qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

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