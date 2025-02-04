Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане в ближайшие дни

13:01

Ночью и утром 6-8 февраля в некоторых горных районах Азербайджана возможен гололед.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 5 и до 8 февраля в восточных районах страны ожидается изменение погоды.

В частности, временами ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах возможен снегопад.

В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакене-Шеки, Губа-Гусаре, Центральном Аране, Лянкяран-Астаре ожидается усиление осадков.

Температура воздуха снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.