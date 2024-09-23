Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

С 24 по 27 сентября в некоторых районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия.

С 24 по 27 сентября в некоторых районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В отдельных местах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.