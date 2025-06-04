Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана

Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Однако утром в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление достигнет 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидается дождливая погода, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град. Утром в большинстве районов ожидается перерыв в осадках. Ночью и утром местами слабый туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.