Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку и регионах

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах будет преобладать сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Губе, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Шабране, Сиязане в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.