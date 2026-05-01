Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку и регионах
- 01 мая, 2026
- 10:40
Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах будет преобладать сильный ветер.
Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.
Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Губе, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Шабране, Сиязане в соответствии с желтым уровнем погодной опасности будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.
