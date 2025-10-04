Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане
- 04 октября, 2025
- 17:11
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 5-6 октября.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Гусаре, Гобустане, Нефтчале, Дашкесане, Геранбое будет преобладать юго-восточный ветер, скоростью которого будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
