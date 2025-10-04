Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

    Экология
    • 04 октября, 2025
    • 17:11
    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 5-6 октября.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Гусаре, Гобустане, Нефтчале, Дашкесане, Геранбое будет преобладать юго-восточный ветер, скоростью которого будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

    сильный ветер желтое предупреждение
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

