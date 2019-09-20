Синоптики предупредили о резком похолодании в Азербайджане с завтрашнего дня

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с изменением погоды на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, после продолжавшихся несколько дней умеренных погодных условий, в результате проникновения на территорию страны с утренних часов 21 сентября холодных воздушных потоков с Центральной России, погодные условия изменятся, по сравнению с предыдущим днем температура воздуха опустится на 8-10 градусов.

Отметим, что в последние дни температура воздуха превышала климатическую норму примерно на 4 градуса.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, начиная с утренних часов 21 сентября скорость северо-западного ветра составит 18-23 м/с, временами усилится до 25-30 м/с, днем в некоторых местах полуострова временами может достигнуть 35-38 м/с. Сильный ветер будет наблюдаться до утренних часов 22 сентября. Ближе к вечеру 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября ожидаются дожди, ночью на некоторых территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, с 21 сентября по дневные часы 22 сентября ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града, в горных территориях - снега.

Скорость западного ветра может достигнуть 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, 21 сентября в районах Куринской низменности скорость ветра временами может достигнуть 35-38 м/с. Уровень рек может подняться, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сель.