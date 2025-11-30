Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили о резкой смене погодных условий на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с полудня 1 декабря до вечера 3 декабря в основном в горных и предгорных районах республики ожидается дождливая погода.

"В отдельных местах прогнозируется кратковременное усиление осадков, в горных районах возможен снег", - указали в ведомстве.