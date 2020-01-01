​Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Азербайджане

После продолжавшихся несколько дней умеренных погодных условий, завтра с вечера по 3 января, в Баку на Апшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 15-18 м/с, временами усилится до 20-23 м/с.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она также отметила, что с 4 по 5 января временами ожидаются дожди.

"Температура упадет на 3-5 градусов. В регионах Азербайджана, ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, в горных местах возможен снег. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 3-6 градусов", - сказал У. Тагиева.