Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане
Экология
- 18 сентября, 2025
- 16:42
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой с 19 по 21 сентября.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
В Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Дашкесане, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Нефтчале, Евлахе, Мингячевире, Барде, Тертере, Агджабеди будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
